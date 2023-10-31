Вулкан Ключевской на Камчатке третий раз за день выбросил столб пепла

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской третий раз за день выбросил столб пепла, на этот раз он поднялся на высоту до 9,8 км, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Активность вулкана значительно возросла. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 км над уровнем моря и простирается на 192 км к юго-западу от вулкана. Вероятно, пепловый шлейф содержит преимущественно старые отложения от обвалов Апахончичского желоба", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, взрывы пепла на высоте до 12 км над уровнем моря могут произойти в любое время, "продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты".

Во вторник код авиационной опасности для Ключевского заменен с оранжевого на красный - самый высокий код опасности, который показывает, что на вулкане идет извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу и он представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Как сообщалось, Ключевской утром во вторник выбросил два столба пепла: сначала - на высоту до 10 км, затем - до 7 км. Тогда пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района. Спасатели предупредили о возможных пеплопадах в населённых пунктах Усть-Камчатского и Елизовского районов, в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске.

Спасатели просят местных жителей и гостей этих населенных пунктов не выходить без необходимости на улицу при пеплопаде.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - сообщал 27 октября Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.