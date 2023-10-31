Израильские власти просят граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности и МИД Израиля распространили уведомление о нежелательности поездок граждан страны на Северный Кавказ.

"В связи с событиями прошлой ночи и в свете войны "Железных мечей", а также опасений по поводу возможных нападений, расширения масштабов протестов и насилия в отношении израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел обновляют предупреждение о превышении уровня угроз поездок до самого высокого уровня", - говорится в совместном сообщении ведомств.

В так называемый "черный список" включены республики Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Совбез и МИД рекомендовали всем, кто находится в указанных местах, покинуть их.

Онb также предлагают израильтянам "пересмотреть необходимость поездок за границу в настоящее время", а находящимся за рубежом "быть бдительными, избегать демонстраций и протестов и прислушиваться к местным силам безопасности при возникновении событий".