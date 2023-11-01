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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Дагестане сообщили, что местные отели принимают гостей всех национальностей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Недавние события в Дагестане не отразились на работе гостиничной индустрии, отели работают в обычном режиме и принимают гостей всех национальностей и вероисповеданий, сообщает Министерство туризма республики в среду.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Минтуризма.

"Наша республика всегда славилась своим гостеприимством и радушием, а различные информационные вбросы в сети интернет об отказе в бронировании номеров в объектах размещения республики по национальному признаку не более чем провокация и желание дестабилизировать ситуацию в регионе", - заявили в ведомстве.

Минтуризма призвало всех, кто столкнулся с какими-либо неудобствами при бронировании номера в отелях, расположенных на территории Дагестана, обращаться на круглосуточную горячую линию.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что отельеры Дагестана могут отказать в заселении туристам в зависимости от национальности.

Как ранее сообщал Следственный комитет РФ, вечером 29 октября "лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы". По факту было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, из Дагестана его передали в центральный аппарат СК.

Дагестан
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