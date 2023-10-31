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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Андрей Белоусов заявил о глубоком кризисе в ВТО и глобальной экономике

Он сообщил о готовности России создавать интеграционное пространство и развивать партнерство с дружескими странами

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Условия функционирования мировой экономики и торговли деградируют, Всемирная торговая организация находится в глубоком кризисе, подорвано доверие к международным финансовым регуляторам, наступила эпоха глобальной турбулентности, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он сказал это, выступая на международном таможенном форуме.

"Хочу подчеркнуть в чем отличие текущего десятилетия, в котором мы находимся, от ситуации 90-х годов и даже первого десятилетия двухтысячных. Тогда мировая экономика функционировала в условиях достаточно четких фиксированных правил, к которым присоединилось большинство стран. Сегодня же мы наблюдаем деградацию всей этой системы", - отметил он.

По его словам, "хотя все участники мировой экономики уже осознают происходящие изменения, крупнейшие игроки из числа развитых стран, прежде всего - США, продолжают все активнее использовать дискриминационные инструменты протекционизма - развязывают торговые войны, вводят санкции без оглядки на любые международные правила в целях сохранения своего доминирования в мировой экономике любой ценой".

"В результате сегодня наблюдается глубокий кризис Всемирной торговой организации, подорвано доверие к традиционным мировым резервным валютам, международным финансовым регуляторам, - заявил первый вице-премьер. - Все это свидетельствует о том, что мы вступили в эпоху глобальной турбулентности".

По его словам, в этих условиях "основной задачей становится обеспечение стратегической устойчивости, технологического и финансового суверенитета для реализации национальной повестки развития".

"Добиться этого в одиночку невозможно", - заявил он.

"Россия, как один из центров формирующегося многополярного мира, обладает всеми необходимыми ресурсами для создания вокруг себя интеграционного пространства, развития сети стратегических партнерств с дружественными странами. Сегодня мы продолжаем углублять интеграцию на пространстве Евразийского экономического союза и СНГ, формируем долгосрочные, взаимовыгодные связи со странами активно развивающегося БРИКС, со странами глобального Юга, Африки, арабского мира", - сказал Белоусов.

По его словам, речь идет не только о развитии транспортной и финансовой инфраструктуры и правовой базы. "Необходимо создавать прочные стратегические связи, реализуя совместные инвестиционные проекты, в том числе создавать индустриальные точки присутствия, совместно развивать передовые технологии, углублять гуманитарные связи", - заявил он.

"Уверен, выстраивание системы таких партнерств - это магистральный путь, по которому пойдут многие страны. В этой связи эффективное трансграничное перемещение товаров будет играть ключевую роль", - подчеркнул Белоусов.

Андрей Белоусов ВТО БРИКС Африка
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