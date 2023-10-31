Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Израиля вопросы эвакуации россиян из Газы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудили с послом Израиля в Москве Александром бен Цви необходимость освобождения заложников и безопасной эвакуации россиян из сектора Газы, сообщает сайт МИД.

Стороны обсудили "продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта".

"При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава", - говорится в сообщении.