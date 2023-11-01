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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В МИД РФ не знают о подвижках с вывозом россиян из Газы через КПП Рафах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пока неизвестно о каких-либо подвижках по вопросу эвакуации граждан РФ из сектора Газа через египетский пограничный переход Рафах, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

"С самого начала этого кризиса мы работаем со всеми сторонами и с израильтянами, и с палестинцами, чтобы через КПП Рафах вывезти наших граждан", - сказал он в среду журналистам.

"Если есть какие-то подвижки в этом, я очень этому рад, потому что мы уже об этом договариваемся довольно долго", - подчеркнул замминистра.

Вместе с тем, как сообщили позднее в МИД РФ, "вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран".

"Эта работа будет продолжена", - заявили на Смоленской площади.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, также отмечается, что министерством во "взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного вывода российских граждан из сектора Газа".

На прошлой неделе Москву посетила делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Как сообщили в МИД России, "с ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава".

7 октября контролирующая сектор Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС.

МИД РФ Михаил Богданов сектор Газа Египет Рафах
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