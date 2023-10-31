В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании в Ялте действовавшего по заданию украинских спецслужб координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

В Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщили, что "согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин РФ, житель г. Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым".

Мужчина задержан, он дал признательные показания.

Также, добавили в ФСБ, он "оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении".

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, "средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева схемы подходов к местам его проживания и работы".

В ЦОС сообщили, что в отношении Царева и его семьи "приняты необходимые меры безопасности", угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья удовлетворительное.

"Целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается", - заявили в ЦОС.

О попытке покушения на Царева ФСБ сообщала 27 октября. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России.