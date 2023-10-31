В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании в Ялте действовавшего по заданию украинских спецслужб координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.
В Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщили, что "согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин РФ, житель г. Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым".
Мужчина задержан, он дал признательные показания.
Также, добавили в ФСБ, он "оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении".
В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, "средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева схемы подходов к местам его проживания и работы".
В ЦОС сообщили, что в отношении Царева и его семьи "приняты необходимые меры безопасности", угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья удовлетворительное.
"Целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается", - заявили в ЦОС.
О попытке покушения на Царева ФСБ сообщала 27 октября. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России.
Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы. Поддержал ополчение Донбасса в 2014 году. Украинский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.