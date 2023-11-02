Задержанный по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева арестован в Крыму

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Ялты, задержанного в рамках расследования покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили "Интерфаксу" в судебных структурах в четверг.

"Задержанный житель Ялты взят под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ сообщила, что в ночь на 27 октября на Царева было совершено покушение в Ялте. Возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

31 октября спецслужба заявила о задержании в Ялте действовавшего по заданию украинских спецслужб координатора покушения - 46-летнего гражданина РФ, который организовал слежку за Царевым. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы. Поддержал ополчение Донбасса в 2014 году. Украинский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.