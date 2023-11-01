Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ два человека погибли

12 человек были ранены

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Двое погибли, еще 12 человек пострадали в результате обстрела Донецка, среди пострадавших трое журналистов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"В результате обстрела со стороны ВСУ Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС, три журналиста", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Уточняется, что сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.