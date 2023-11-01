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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября

Отставка губернатора Вологодской области, воздушная тревога в Севастополе, извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова. Врио главы региона назначен Георгий Филимонов.

- ВС РФ применили дымовую завесу в Севастопольской бухте. Ранее губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу.

- Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ два человека погибли. Еще 12 человек пострадали.

- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 14 км. Сель с вулкана перемыл дорогу.

- Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства. Их освободят в ближайшие несколько дней.

- Десять человек арестованы после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Восьмерым назначено административное наказание в виде 8 суток, а двоим - по 60 часов обязательных работ.

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