Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября
Отставка губернатора Вологодской области, воздушная тревога в Севастополе, извержение Ключевского вулкана на Камчатке
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова. Врио главы региона назначен Георгий Филимонов.
- ВС РФ применили дымовую завесу в Севастопольской бухте. Ранее губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу.
- Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ два человека погибли. Еще 12 человек пострадали.
- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 14 км. Сель с вулкана перемыл дорогу.
- Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства. Их освободят в ближайшие несколько дней.
- Десять человек арестованы после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Восьмерым назначено административное наказание в виде 8 суток, а двоим - по 60 часов обязательных работ.