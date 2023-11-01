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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Cилы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны РФ перехватили два украинских БПЛА в Курской области во вторник около 23:30 по московскому времени, сообщили в министерстве обороны.

Как заявили в ведомстве, - "31 октября около 23:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области"

Курск Курская область
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