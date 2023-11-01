Белгородский губернатор сообщил об обстреле шести районов области за сутки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки под обстрел попали шесть районов Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, больше всего обстрелов пришлось на Шебекинский городской округ, пострадала местная жительница.

"В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино - зафиксировано 3 прилета. Есть пострадавшая - женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков.

Он уточнил, что в результате обстрела в трех частных домовладениях осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждено здание автотранспортного предприятия, а также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент подача света восстановлена.

"Также по окраине Шебекино выпущен один снаряд из РСЗО "Град". Никто не пострадал, повреждено производственно-складское помещение одного из предприятий. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных и 3 танковых снаряда, по хутору Балки - 7 минометных снарядов, по хутору Марьино и МАПП "Шебекино" - 6 и 3 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, также по селу выпущено 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий", - отметил глава региона.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое, установлено 4 "прилета". Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено 3 артиллерийских снаряда.

"Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - сообщил губернатор.

В Волоконовском районе по окраине села Коновалово выпущено девять артиллерийских снарядов. Из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 12 гранатометных выстрелов и восемь минометных. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе над хутором Масычево силами ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. По окраине села Заречье-Первое выпущено девять минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Сподарюшино - шесть и четыре минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - два. В селе Солнцевка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое - установлен один прилет. Обошлось без последствий.