Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны города Шебекино, есть пострадавший.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что у пострадавшего осколочные ранения рук и ног.

По его словам, повреждения зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля.

Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.