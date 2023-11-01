Цифровой Кодекс появится в России не ранее 2026 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цифровой Кодекс для регулирования сферы связи и IT появится в России не ранее 2026 года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Цифровой кодекс как продукт, как мне кажется, очень востребован, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонт (создания Кодекса) - 2026 год, не раньше", - сказал Шадаев журналистам в среду.

По словам министра, создание кодекса - "это очень сложный длинный путь".

Министр сообщил, что представители отрасли уже изъявили желание участвовать в разработке документа.

Создание Цифрового Кодекса для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значится в проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, представленной ранее Минцифры.