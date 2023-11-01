Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Цифровой Кодекс появится в России не ранее 2026 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цифровой Кодекс для регулирования сферы связи и IT появится в России не ранее 2026 года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Цифровой кодекс как продукт, как мне кажется, очень востребован, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонт (создания Кодекса) - 2026 год, не раньше", - сказал Шадаев журналистам в среду.

По словам министра, создание кодекса - "это очень сложный длинный путь".

Министр сообщил, что представители отрасли уже изъявили желание участвовать в разработке документа.

Создание Цифрового Кодекса для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значится в проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, представленной ранее Минцифры.

Минцифры Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Автомобильную часть Крымского моста перекрыли второй раз за утро

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Вооруженные силы РФ применяют дымовую завесу в Севастопольской бухте

Cилы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Гладков сообщил о повреждении при обстреле линии электропередач в Шебекинском округе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });