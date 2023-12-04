Правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Подписанный документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений и технологий", - сказал он.

В документе речь идет о доступе людей к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места их проживания. "К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/сек.", - сказал Мишустин.

В соответствии с утвержденной стратегией начнется поэтапный запуск перспективных мобильных сетей: базовые станции 5G должны появиться во всех городах, где проживает более 100 тысяч человек. При этом при построении сетей пятого поколения будет использоваться только отечественное оборудование.

Мишустин сообщил, что необходимое финансирование для реализации стратегии будет учтено при подготовке национального проекта "Экономика данных".

В течение 3 месяцев необходимо подготовить план мероприятий для реализации задач стратегии, продолжил премьер-министр. "И, что очень важно - сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей и бизнес качественными услугами связи", - добавил он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры подготовит этот план не позднее 1 марта 2024 года.

Основными целями стратегии он назвал: обеспечение качественной связью и доступом в интернет всех граждан страны, бизнеса и отечественной промышленности; построение информационной инфраструктуры на основе российских систем и оборудования, а также обеспечение телеком-отрасли высококвалифицированными кадрами. "Достижение этих целей будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и национального контроля за системами связи. Очевидно, что в текущей геополитической ситуации это имеет для России принципиально важное значение", - подчеркнул вице-премьер.

Он рассказал, что стратегией предусмотрено подключение к интернету 98% домохозяйств на скорости от 1 Гбит/сек. на основе защищенной инфраструктуры связи. Средняя скорость мобильного интернета в результате реализации стратегии составит не менее 125 Гбит/сек. При этом покрытие сетями 5G обеспечат на территориях, где проживает более 60% населения страны.

Кроме того, будет обновлена государственная спутниковая группировка на геостационарных орбитах, созданы и выведены на орбиту 19 космических аппаратов. В 4,5 раза возрастет пропускная способность магистральных линий для трансграничной передачи данных по сравнению с показателями 2022 года. Кроме того, по словам Чернышенко, повысится уровень надежности фиксированной связи и, как следствие, существенно возрастет уровень технологического суверенитета отрасли.

По словам вице-премьера, на основе утвержденной стратегии будут внесены изменения в нацпроекты и госпрограммы. Новый проект "Экономика данных" также будет синхронизирован с положениями утвержденного документа.