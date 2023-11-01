Глава Минэнерго назвал единственное условие для снижения цен на газ в Европе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Только поставка российского трубопроводного газа может привести к снижению цен на газ на рынке Европы, заявил на Петербургском газовом форуме глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Он отметил, что до октября цены в Европе были на уровне $400 за тысячу кубометров, а теперь - примерно $600 за тысячу кубометров, на что влияет в первую очередь "новостной фактор", например, забастовки на СПГ-заводах в Австралии.

Шульгинов также отметил, что в Европе преподносят почти полное заполнение газовых хранилищ как позитивный фактор: "Но этого же недостаточно (...) любое длительное похолодание приведет к отбору, и обязательно надо докупать газ". По словам министра, без дополнительных закупок газа хранилища опустеют.

Он добавил, что Россия могла бы обеспечить соответствующие поставки газа по приемлемым ценам с учетом огромных запасов и низкой себестоимости.

"Но это тема такая... С одной стороны, нужно сначала еще согласиться на то, что Россия может поставлять газ в том числе в Европу. В Европу она может поставлять, если они захотят снижать цены. Сейчас у них цены могут снова расти на разных этапах, но и при этом только поставка российского газа может привести к снижению. Потому что СПГ, который поставляют, он имеет другую цену, затраты высокие - имеются в виду поставки с американского рынка", - сказал министр.

По его оценке, волатильность цен на газ сохранится ввиду предстоящего зимнего периода, а также неопределенности в отношении развития событий на Ближнем Востоке.