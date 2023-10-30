Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии одобрили новое трудовое соглашение

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Работники двух австралийских СПГ-заводов американской Chevron Corp. проголосовали за новые условия трудового договора с компанией, согласованные две недели назад, пишет MarketWatch.

"Chevron Australia рада подтвердить, что трудовое соглашение для работников заводов Gorgon и Wheatstone было поддержано большинством голосов сотрудников", - заявил представитель компании.

Соглашение предусматривает существенное улучшение положения работников, в том числе повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста.

Переговоры между объединением профсоюзов Offshore Alliance и Chevron проходили напряженно и стали причиной акций протеста на СПГ-заводах Wheatstone Downstream и Gorgon LNG в сентябре. Эти два завода обеспечивают около 7% мировых поставок сжиженного природного газа, и забастовка спровоцировала скачки спотовых цен на СПГ.

Акции Chevron дорожают на 0,1% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 19,6% до $271,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7,2%.