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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами, сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас рассматривается вопрос, ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами", - сказал он в ходе рассмотрения вопроса об усилении уголовной ответственности за незаконный аффинаж.

Замминистра отметил, что бюджет РФ от нелегального оборота золота несет колоссальный ущерб. В пояснительной записке к законопроекту об усилении ответственности за незаконный аффинаж говорится, что ежегодно в незаконный оборот поступает 5-6 тонн золота.

"Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое - это вот законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов. Как правило, концентрат золота, который в таких вот случаях происходит, он экспортируется под видом лома и отходов", - пояснил замминистра.

"Целый ряд мер, плюс, конечно, электронная система маркировки и прослеживаемости нелегального золота. Этот комплекс мер, на мой взгляд, должен привести к существенному снижению незаконного оборота", - сказал Моисеев.

Как сообщалось, правительство РФ ввело с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г. запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

"Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов", - говорилось в сообщении правительства.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года.

ФТС
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