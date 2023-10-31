Мировой спрос на золото в III квартале снизился на 6%
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото в III квартале 2023 года составил 1147 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 6% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года, но на 8% больше, чем в среднем за последние 5 лет.
Закупки со стороны центробанков оказались меньше, чем в беспрецедентном III квартале 2022 года, и все же 337 тонн - один из самых внушительных результатов за время наблюдений.
Добыча золота в III квартале достигла рекордного показателя в 971 тонну.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|III кв. 2023
|III кв. 2022
|Динамика
|СПРОС
|1 147,5
|1 219,2
|-6%
|Ювелирные украшения
|578,2
|582,6
|-1%
|Технологические нужды
|75,3
|77,3
|-3%
|Инвестиции
|156,9
|100,5
|56%
|- монеты и слитки
|296,2
|344,2
|-14%
|- отток из ETF и схожих инструментов
|(139,3)
|(243,7)
|-43%
|Центробанки
|337,1
|458,8
|-27%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 267,1
|1 190,6
|6%
|Добыча
|971,1
|949,1
|2%
|Хедж (дехеджинг)
|7,2
|(26,8)
|-
|Вторичное золото
|288,8
|268,3
|8%