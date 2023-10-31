Мировой спрос на золото в III квартале снизился на 6%

Закупки со стороны центробанков оказались меньше, чем в беспрецедентном III квартале 2022 года, и все же 337 тонн - один из самых внушительных результатов за время наблюдений.

Добыча золота в III квартале достигла рекордного показателя в 971 тонну.

Спрос и предложение на рынке золота, т: