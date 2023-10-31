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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Мировой спрос на золото в III квартале снизился на 6%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото в III квартале 2023 года составил 1147 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 6% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года, но на 8% больше, чем в среднем за последние 5 лет.

Закупки со стороны центробанков оказались меньше, чем в беспрецедентном III квартале 2022 года, и все же 337 тонн - один из самых внушительных результатов за время наблюдений.

Добыча золота в III квартале достигла рекордного показателя в 971 тонну.

Спрос и предложение на рынке золота, т:

Показатель III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика
СПРОС 1 147,5 1 219,2 -6%
Ювелирные украшения 578,2 582,6 -1%
Технологические нужды 75,3 77,3 -3%
Инвестиции 156,9 100,5 56%
- монеты и слитки 296,2 344,2 -14%
- отток из ETF и схожих инструментов (139,3) (243,7) -43%
Центробанки 337,1 458,8 -27%
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 267,1 1 190,6 6%
Добыча 971,1 949,1 2%
Хедж (дехеджинг) 7,2 (26,8) -
Вторичное золото 288,8 268,3 8%

World Gold Council
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