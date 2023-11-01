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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Бывший священник задержан по делу об убийстве своей жены в Нижнекамске

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бывший священнослужитель Чистопольской епархии задержан по делу об убийстве своей супругм, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

"31 октября в Нижнекамском районе Республики Татарстан запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил убийство своей супруги. В настоящее время Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Зубареву запретили служить в церкви 17 октября после жалоб прихожан на его поведение.

"В последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к святым дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями", - отметили в митрополии.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Нижнекамск Татарстан Михаил Зубарев РПЦ
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