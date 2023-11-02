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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Татарстане бывший священник арестован по делу об убийстве жены

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нижнекамский городской суд взял под стражу до 31 октября бывшего священнослужителя Чистопольской епархии Михаила Зубаева, задержанного по подозрению в убийстве своей жены, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Накануне Татарстанская митрополия сообщила на своем сайте, что запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев 31 октября, предположительно, убил свою супругу.

Уточнялось, что Зубареву запретили служить в церкви 17 октября после жалоб прихожан на его поведение: "он с пренебрежением относился к святым дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями".

Татарстан Михаил Зубарев
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