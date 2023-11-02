ЕС поприветствовал эвакуацию иностранцев и раненых палестинцев из сектора Газа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в специальном заявлении вечером в среду сообщила, что Евросоюз приветствует эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход "Рафах" из сектора Газа в Египет.

"Я хотела бы горячо поблагодарить египетские власти за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и их семьям, включая граждан Европы, для безопасного выезда в свои страны", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "это была важная просьба, с которой мы обратились к нашим партнерам". "Мы должны продолжать работать вместе, чтобы еще больше активизировать наши усилия по преодолению гуманитарного кризиса в секторе Газа", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

"Аль-Джазира" передала в среду, что впервые с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС КПП "Рафах" открылся для иностранцев и раненых палестинцев, желающих покинуть сектор Газа.

Сообщалось, что первые беженцы уже пересекают границу между сектором Газа и Египтом, среди них иностранные граждане и больные или тяжело раненные палестинцы.

Ранее было объявлено, что Египет заключил сделку с Израилем и США и готов принять до 400 иностранных граждан, желающих покинуть сектор Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,5 тысяч человек.