Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Второго ноября пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)", - говорится в сообщении.