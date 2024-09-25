Путин примет президента Экваториальной Гвинеи в Кремле 26 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом, состоятся 26 сентября в Кремле, сообщила пресс-служба Кремля.

"В повестке дня - перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, а также актуальная международная и региональная тематика", - говорится в сообщении.

В этот же день Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".