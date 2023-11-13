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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Зерновой союз предупредил о подорожании производства зерна в 2024 году минимум на 30%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Затраты аграриев на производство зерна, прежде всего пшеницы, в 2024 году вырастут как минимум на 30%. Это произойдет в том числе из-за сохранения высоких цен на горючее, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он сообщил об этом на пресс-конференции.

"Много было разговоров, что цены на (горючее - ИФ) на бирже снизились. На физическом уровне цены не снизились вообще - как были 80 рублей (за кг - ИФ) с копейками, так и есть на сегодняшний момент. То, что на бирже кто-то сторговал по 60 рублей - для крестьян это недоступно. Для крестьян цена так и "застряла" на 80 рублях. Это приводит к тому, что мы закладываем под будущий урожай другую себестоимость и, по нашим оценкам, она будет минимум на 30% выше", - заявил Злочевский.

По его словам, это означает, что минимальная себестоимость производства пшеницы по многим регионам в 2024 году составит 13 тысяч рублей за тонну против 10 тысяч рублей за тонну в 2023 году.

"Продолжается тенденция: на фоне очень позитивных результатов деятельности аграриев очень плохая экономическая ситуация. В кармане крестьян - не сахар", - сказал он.

Еще одним негативом он назвал то, что вернулся дисконт в цене на российскую пшеницу на мировом рынке. Сейчас цены на российскую пшеницу составляют $228 за тонну (FOB Новороссийск). При этом цена французской пшеницы - $251 за тонну.

"Во многом это следствие не очень разумной политики по управлению ценами. К тому же добавились риски на малой воде - значительные простои судов в Керченском проливе из-за досмотров при проходе под Крымским мостом", - заявил он.

По его словам, потенциал по экспорту зерна в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 года) составляет 65 млн тонн. "Это минимальный потенциал. Он может быть на 3-4 млн тонн больше в связи с тем, что мы повысили прогноз сбора зерна со 140 млн до 145 млн тонн. В составе экспортного потенциала - 54 млн тонн пшеницы, 5 млн тонн ячменя и 4 млн тонн кукурузы", - сказал Злочевский.

При этом он отметил, что новая оценка сбора в 145 млн тонн - консервативная и без учета новых территорий. "Думаю, за 150 млн тонн (урожай - ИФ) может уйти", - полагает он.

По данным союза, с 1 июля по 10 ноября 2023 года из России было экспортировано 28,2 млн тонн зерна, в том числе 23,8 млн тонн пшеницы и 3,2 млн тонн ячменя.

Зерновой союз Аркадий Злочевский Новороссийск Керченский пролив
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