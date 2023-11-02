В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Иней в подземной лаборатории музея истории изучения вечной мерзлоты в Якутске Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты появится в России, она станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, отвечать за создание и ее функционирование будет Росгидромет, сообщается на сайте правительства РФ в четверг.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.

Эта информация, сообщили в правительстве, будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.

"Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября 2021 года, поручил правительству обеспечить внесение в российское законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета.