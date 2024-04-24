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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Самый южный пункт мониторинга вечной мерзлоты в РФ запустили на Алтае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) запустил в работу самый южный пункт Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России.

Скважина обустроена на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря на южном участке Чуйского тракта - одного из самых высоких автомобильных перевалов в республике Алтай, на границе с Монголией, говорится в пресс-релизе ААНИИ.

"Самый южный пункт мониторинга расположен на равноудаленном расстоянии от Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, в районе с резко континентальным климатом. Температура льдонасыщенных мерзлых грунтов на этой территории - около 0°С. Многие мерзлотные формы рельефа в регионе - полигональные грунты, многолетние бугры и туфуры, являются свидетелями наличия в недавнем прошлом более холодного климата и более суровых мерзлотных условий", - сообщили в институте.

Сейчас горные районы республики Алтай характеризует быстрое опускание верхней границы многолетней мерзлоты, что может неблагоприятным образом сказаться на объектах капитального строительства. Кроме того, деградация мерзлоты способна изменить водный баланс и повлиять на пастбищное животноводство, являющееся основой экономики региона.

"Комплексное исследование состояния криолитозоны - ключевой шаг к пониманию возможных последствий от глобальных изменений климата и таяния многолетнемерзлых грунтов. Анализ данных об изменениях температуры грунтов позволит получить полное представление о том, как и с какой скоростью будет меняться рельеф территорий в зоне залегания мерзлоты, даст возможность своевременно принять необходимые меры и качественно подготовить экономику региона, инфраструктурные и промышленные объекты к новым климатическим реалиям", - объяснил директор ААНИИ Александр Макаров.

Самый северный пункт наблюдения за мерзлотой в России был запущен в декабре 2023 года на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

Государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты создается для оценки текущего состояния, прогноза изменений и сокращения негативных последствий от таяния многолетнемерзлых грунтов в России. Оператором системы стал ААНИИ.

Мониторинг мерзлоты охватит 65% площади России, за три года будет обустроено 140 пунктов, производящих непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на разных глубинах.

Сеть наблюдений будет развернута на базе инфраструктуры Росгидромета.

Росгидромет Алтай ААНИИ Монголия Чуйский тракт Александр Макаров
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