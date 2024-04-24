Самый южный пункт мониторинга вечной мерзлоты в РФ запустили на Алтае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) запустил в работу самый южный пункт Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России.

Скважина обустроена на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря на южном участке Чуйского тракта - одного из самых высоких автомобильных перевалов в республике Алтай, на границе с Монголией, говорится в пресс-релизе ААНИИ.

"Самый южный пункт мониторинга расположен на равноудаленном расстоянии от Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, в районе с резко континентальным климатом. Температура льдонасыщенных мерзлых грунтов на этой территории - около 0°С. Многие мерзлотные формы рельефа в регионе - полигональные грунты, многолетние бугры и туфуры, являются свидетелями наличия в недавнем прошлом более холодного климата и более суровых мерзлотных условий", - сообщили в институте.

Сейчас горные районы республики Алтай характеризует быстрое опускание верхней границы многолетней мерзлоты, что может неблагоприятным образом сказаться на объектах капитального строительства. Кроме того, деградация мерзлоты способна изменить водный баланс и повлиять на пастбищное животноводство, являющееся основой экономики региона.

"Комплексное исследование состояния криолитозоны - ключевой шаг к пониманию возможных последствий от глобальных изменений климата и таяния многолетнемерзлых грунтов. Анализ данных об изменениях температуры грунтов позволит получить полное представление о том, как и с какой скоростью будет меняться рельеф территорий в зоне залегания мерзлоты, даст возможность своевременно принять необходимые меры и качественно подготовить экономику региона, инфраструктурные и промышленные объекты к новым климатическим реалиям", - объяснил директор ААНИИ Александр Макаров.

Самый северный пункт наблюдения за мерзлотой в России был запущен в декабре 2023 года на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

Государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты создается для оценки текущего состояния, прогноза изменений и сокращения негативных последствий от таяния многолетнемерзлых грунтов в России. Оператором системы стал ААНИИ.

Мониторинг мерзлоты охватит 65% площади России, за три года будет обустроено 140 пунктов, производящих непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на разных глубинах.

Сеть наблюдений будет развернута на базе инфраструктуры Росгидромета.