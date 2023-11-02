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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Рязанская прокуратура подтвердила убийство сотрудника службы судебных приставов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"На место происшествия выезжали прокурор области Коданев Д.В., заместитель прокурора Банникова Е.Р. Ход и результаты расследования находятся на контроле", - говорится в сообщении.

Также на месте происшествия работают следователи и эксперты СКР.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в микрорайоне Недостоево в Рязани был застрелен мужчина. Местные соцсети написали, что убитый является сотрудником службы судебных приставов.

По словам очевидцев, когда пострадавший находился рядом с магазином "Магнит", в него несколько раз выстрелил мужчина в маске, который затем убежал в поля в сторону поселка Семчина. Судебный пристав скончался на месте происшествия от ранений в голову и грудь.

Рязань
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