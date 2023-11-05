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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Арестован подозреваемый в убийстве рязанского судебного пристава

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в убийстве начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району житель областного центра заключен под стражу до 31 декабря 2023 года включительно, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

1 ноября в микрорайоне Недостоево в Рязани был застрелен начальник отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский. В него из автомата стрелял мужчина в маске, который затем скрылся. Судебный пристав скончался на месте от ранений в голову и грудь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В субботу, 4 ноября, по подозрению в убийстве Калужского был задержан житель Рязани 1979 года рождения.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по предварительным данным, убийство Калужского не связано с его профессиональной деятельностью.

"Задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано со служебной деятельностью последнего", - отметил представитель пресс-службы.

СКР Рязань
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