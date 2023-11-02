Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Кремле сообщили, что США уведомляли Россию о пуске МБР Minuteman III

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США уведомляли Россию об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, они, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона", - заявил Песков в четверг журналистам, отвечая на вопрос, связанный с испытательным пуском США МБР.

Отвечая на уточняющий вопрос, как в Кремле отреагировали на неудачный запуск МБР США, Песков сказал: "Это не должно быть предметом наших комментариев".

В ходе испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг (штат Калифорния), возникли проблемы, из-за которых пришлось дать команду на ее самоуничтожение, сообщило ранее Командование глобального удара США.

"Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 по Москве) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Как указали американские военные, "аномалия - это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ".

Пентагон сообщал, что в среду США планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Как отметили в Командовании глобального удара, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

Дмитрий Песков Minuteman III Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Российские силы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над Черным морем и в Крыму

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

ФАС возбудила 22 антимонопольных дела на топливном рынке в 14 регионах

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Что произошло за день: среда, 1 ноября

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });