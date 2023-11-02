В Кремле сообщили, что США уведомляли Россию о пуске МБР Minuteman III

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США уведомляли Россию об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, они, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона", - заявил Песков в четверг журналистам, отвечая на вопрос, связанный с испытательным пуском США МБР.

Отвечая на уточняющий вопрос, как в Кремле отреагировали на неудачный запуск МБР США, Песков сказал: "Это не должно быть предметом наших комментариев".

В ходе испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг (штат Калифорния), возникли проблемы, из-за которых пришлось дать команду на ее самоуничтожение, сообщило ранее Командование глобального удара США.

"Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 по Москве) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Как указали американские военные, "аномалия - это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ".

Пентагон сообщал, что в среду США планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Как отметили в Командовании глобального удара, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".