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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В ходе испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг (штат Калифорния), возникли проблемы, из-за которых пришлось дать команду на ее самоуничтожение, сообщило Командование глобального удара США.

В миреСМИ сообщили о возможном неудачном запуске американской МБР Minuteman IIIЧитать подробнее

"Невооруженная МБР Minuteman III "была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Как указали американские военные, "аномалия - это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ".

По сообщению издания Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Ванденберг, наблюдатели, живущие вблизи нее, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Как ранее официально сообщал Пентагон, в среду США планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Как отметили в Командовании глобального удара, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

Minuteman III Пентагон США
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