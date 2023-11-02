Автотрассу М-12 продлят до Тюмени

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток", сообщается на сайте правительства РФ.

Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Продление трассы М-12 обеспечат за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли - Ачит, участок Ачит - Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Завершить проект планируется уже в 2024 году.

Согласно сообщению, новый маршрут трассы М-12 и ее новое название потребуют переименования двух автотрасс. До сих пор название "Восток" носила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка, теперь она утратит его. Кроме того, изменится название дороги М-7 "Волга". В прежней редакции оно включало маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, в новой маршрут изменен на Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань.

Создание трассы М-12 "Восток" - часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкирия и Чувашия.