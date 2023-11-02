Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Автотрассу М-12 продлят до Тюмени

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток", сообщается на сайте правительства РФ.

Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Продление трассы М-12 обеспечат за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли - Ачит, участок Ачит - Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Завершить проект планируется уже в 2024 году.

Согласно сообщению, новый маршрут трассы М-12 и ее новое название потребуют переименования двух автотрасс. До сих пор название "Восток" носила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка, теперь она утратит его. Кроме того, изменится название дороги М-7 "Волга". В прежней редакции оно включало маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, в новой маршрут изменен на Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань.

Создание трассы М-12 "Восток" - часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкирия и Чувашия.

Тюмень М-12
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Российские силы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над Черным морем и в Крыму

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

ФАС возбудила 22 антимонопольных дела на топливном рынке в 14 регионах

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Что произошло за день: среда, 1 ноября

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });