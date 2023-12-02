Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Хуснуллин подтвердил план по вводу трассы М-12 "Восток" до конца 2023 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохраняет планы по запуску движения от Москвы до Казани по новой трассе М-12 "Восток", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии Дня Татарстана на выставке "Россия" на ВДНХ в субботу.

"Мы все ждем к концу года открытие трассы "Восток" (в Татарстане - ИФ), где самый большой и самый протяженный участок", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что Татарстан в этом году отремонтировал 400 километров дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

В конце ноября сообщалось, что восьмой участок трассы М-12 "Восток" - до Казани в Республике Татарстан - готов на 95%. Его планируют открыть одновременно с запуском движения до Казани в декабре 2023 года.

Автодорогу строят в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

Марат Хуснуллин Татарстан Москва Казань М-12 "Восток"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Минюст признал иноагентами проект "Ковчег" и "Телеканал Дождь"

Путин изменил состав СПЧ

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Российское юрлицо "Делимобиля" получит статус ПАО

Медведев сообщил о поступлении на службу по контракту с начала года 452 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });