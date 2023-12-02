Хуснуллин подтвердил план по вводу трассы М-12 "Восток" до конца 2023 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохраняет планы по запуску движения от Москвы до Казани по новой трассе М-12 "Восток", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии Дня Татарстана на выставке "Россия" на ВДНХ в субботу.

"Мы все ждем к концу года открытие трассы "Восток" (в Татарстане - ИФ), где самый большой и самый протяженный участок", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что Татарстан в этом году отремонтировал 400 километров дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

В конце ноября сообщалось, что восьмой участок трассы М-12 "Восток" - до Казани в Республике Татарстан - готов на 95%. Его планируют открыть одновременно с запуском движения до Казани в декабре 2023 года.

Автодорогу строят в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.