Экспорт СПГ с ряда месторождений "Роснефти" и "НОВАТЭКа" разрешили без привязки к месторождениям

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы, вносящие изменения в закон "Об экспорте газа" и разрешающие экспорт сжиженного природного газа (СПГ) для арктических месторождений "Роснефти", а также для дочерних компаний "НОВАТЭКа" без привязки к месторождениям.

Так, разрешен экспорт природного и попутного газа в сжиженном виде (СПГ) с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, норма коснется компаний с госучастием выше 50%.

"Месторождения газа, расположенные севернее 67-го градуса северной широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов, принятие закона позволит монетизировать крупные запасы газа и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ с перспективных проектов.

Как уточняла ранее замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, новая норма, в частности, будет распространена на 36 месторождений "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах.

Также подписаны изменения в закон "Об экспорте газа", разрешающие дочерним компаниям "НОВАТЭКа" экспортировать СПГ без привязки к конкретным месторождениям.

Право экспорта СПГ дается лицам, аффилированным с экспортерами СПГ в рамках 2-й группы: "юридическим лицам, реализующим включенные в отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере энергетики инвестиционные проекты, предусматривающие создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству газа природного в сжиженном состоянии, производительность каждого из которых составляет более 20 тонн в час (порядка 175 тыс. т в год - ИФ), при условии, что право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, принадлежит лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы лиц, которым предоставлено право на экспорт газа в соответствии с пунктом 2 настоящей части".

Согласно указанному пункту закона об экспорте газа, экспорт СПГ разрешен пользователям участков недр на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство СПГ-завода или направление добытого газа для сжижения на СПГ-завод, который сжижает газ, добытый на указанных участках недр федзначения, лицензии на пользование недрами которых выданы указанным пользователям участков недр после 1 января 2013 года.

Такие лицензии в России выдавались только дочерним компаниям "НОВАТЭКа". Бондаренко подтверждала, что во 2-й группе экспортеров находятся проекты "НОВАТЭКа". Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон просил разрешить экспорт СПГ для нового проекта компании - "Мурманский СПГ", газ для которого будет поступать по единой системе газоснабжения. Кроме того, законопроект позволит "НОВАТЭКу" напрямую экспортировать СПГ с работающего проекта "Криогаз-Высоцк". В настоящее время "Криогаз-Высоцк" экспортирует СПГ по агентскому соглашению с "Газпром экспортом".

Экспортировать газ в виде СПГ можно со всех месторождений "Газпрома" и его 100%-ных "дочек", как поясняла Бондаренко, это порядка 190 месторождений. Она также напомнила, что после введения в 2012-2013 гг. ряда изменений в закон "Об экспорте газа" право на экспорт СПГ получили также "Роснефть", "Газпром экспорт", компании "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", а также "Газпром газонефтепродукт холдинг" (малотоннажный СПГ - ИФ).

СПГ уже экспортируется с проектов "Ямал СПГ", "Криогаз-Высоцк", "Сахалин-2" (контрольный пакет у "Газпрома" - ИФ) и с завода на компрессорной станции "Портовая" (ООО "Газпром СПГ Портовая").

Законы вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.