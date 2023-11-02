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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минобороны РФ сообщило о перехвате в районе Энергодара девяти беспилотников ВСУ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что перехватили девять украинских беспилотников в районе Энергодара в Запорожской области.

"Сегодня около 12:30 по московскому времени в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - отметили в военном ведомстве.

Новая группа специалистов МАГАТЭ сменяет в четверг команду наблюдателей на ЗАЭС в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" ранее в четверг советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "При этом на текущий момент зафиксировано уже семь ударов посредством применения БПЛА", - сказал он.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Предыдущая ротация состоялась 3 октября.

Запорожская АЭС Минобороны РФ Украина Запорожская область Энергодар
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