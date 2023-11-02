На Запорожской АЭС проходит ротация инспекторов МАГАТЭ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС 2 ноября проходит ротация инспекторов МАГАТЭ, новая группа наблюдателей сменит команду, которая работала с 3 октября, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сегодня проходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. При этом на текущий момент зафиксировано уже семь ударов посредством применения БПЛА", - сказал он.

По его словам, новый состав наблюдателей уже прибыл в Энергодар, а предыдущая смена еще не покинула российскую территорию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.