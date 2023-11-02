Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

На Запорожской АЭС проходит ротация инспекторов МАГАТЭ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС 2 ноября проходит ротация инспекторов МАГАТЭ, новая группа наблюдателей сменит команду, которая работала с 3 октября, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сегодня проходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. При этом на текущий момент зафиксировано уже семь ударов посредством применения БПЛА", - сказал он.

По его словам, новый состав наблюдателей уже прибыл в Энергодар, а предыдущая смена еще не покинула российскую территорию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС МАГАТЭ Росэнергоатом Энергодар Ренат Карчаа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг попросили смягчить критерии внешнего вида яблок для ритейла

Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычно

Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычно

Захарова назвала антироссийской рекомендацию израильтянам не ездить на Северный Кавказ

Госдума приняла закон об изменении системы оплаты отопления в Москве

Госдума приняла закон об изменении системы оплаты отопления в Москве

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Российские силы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над Черным морем и в Крыму

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });