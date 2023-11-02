Семью мигрантов вышлют из РФ после конфликта их сына с нижегородским школьником

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде постановил выдворить за нарушения миграционного законодательства семью, чей сын-подросток в сентябре этого года стал участником конфликта в местной школе.

"Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушения правил миграционного учета РФ уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе", - сообщает пресс-служба областного главка МВД в четверг.

Полицейские установили, что 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения - "уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания", говорится в пресс-релизе.

В отношении обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального Главного управления МВД "Интерфаксу" уточнили, речь идет о матери и отце участника конфликта. В настоящее время они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, а их дети - в социально-реабилитационный центр.

По данным полиции, инцидент в одной из школ Нижнего Новгорода произошел в середине сентября 2023 года. Сообщения о произошедшем были опубликованы в ряде телеграм-каналов.

"По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что последний ранее обидел пятиклассника", - отмечают в МВД.