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Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для детей мигрантов в школах будет введена диагностика на уровень владения русским языком и по результатам такой диагностики им могут быть добавлены дополнительные часы для изучения русского.

Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка он добавил, что Минпросвещения для оценки языковой адаптации детей с миграционной историей уже подготовило соответствующие диагностические материалы, которые размещены на сайте ведомства.

"Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются - это и адаптация, и социальные вопросы", - подчеркнул министр.

Он предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко организовать отдельные парламентские слушания по этому вопросу.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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