Арестованы активы пяти компаний, связанных с "Северной верфью"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы пяти компаний, ныне или ранее связанных с ПАО "Северная верфь" (Петербург) по иску заместителя генерального прокурора РФ.

Как говорится в материалах дела, суд арестовал 100% акций АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ", АО "Эфес Северной верфи", АО "Машиностроение Северной верфи" и АО "Норд-Вест Северной верфи" и запретил вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.

Арест на акции наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры.

В пресс-службе "Северной верфи" "Интерфаксу" сообщили, что из указанных пяти компанией четыре сейчас не имеют отношения к верфи, а одна – является ее дочерней структурой. Название дочерней компании в пресс-службе не уточнили.

В числе исковых требований – признание недействительными генеральных договоров 1994-1995 годов об образовании холдинговой группы, а также истребование в пользу Росимущества 58 тыс. обыкновенных акций АО "Норд-Вест Северной верфи", что эквивалентно 20% акций, 11,799 тыс. акций АО "Нива-СВ", 4,375 тыс. акций АО "Инструмент-СВ", 43,054 тыс. акций АО "Машиностроение Северной верфи" и 34,076 тыс. акций АО "Эфес Северной верфи" (100% акций).

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что это "предотвратит причинение крупного ущерба публично-правовому образованию и будет направлено на сохранение существующего состояния отношений между сторонами".

Иски приняты к производству 25 и 26 октября, заседания по трем делам пройдут 22 ноября, по остальным двум – 29 ноября и 13 декабря соответственно.

В пояснении к финансовой отчетности АО "Норд-Вест Северной верфи" за 2022 год отмечается, что компания на 80% принадлежала "Северной верфи", остальные 20% – у АО "Мебельная фабрика СВ". По данным из ЕГРЮЛ, "Мебельная фабрика СВ" находится в стадии ликвидации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ", АО "Машиностроение Северной верфи" находятся также в стадии ликвидации.

"Норд-Вест Северной верфи" и "Эфес Северной верфи" специализируются на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, по данным ЕГРЮЛ.

"Северная верфь" – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию".