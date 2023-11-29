Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск заместителя генпрокурора России об истребовании в пользу Росимущества акций ОАО "Норд-Вест СВ", связанного с ПАО "Северная верфь".

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Полный текст решения пока не опубликован.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура требовала признать недействительным генеральный договор 1995 года об образовании холдинговой группы, а также передать Росимуществу 58 тысяч обыкновенных акций ОАО "Норд-Вест Северной верфи", что эквивалентно 20% акций.

В конце октября суд арестовал активы пяти компаний, ныне или ранее связанных с ПАО "Северная верфь"(Петербург) по иску замгенпрокурора. В частности, суд арестовал 100% акций АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ", АО "Эфес Северной верфи", АО "Машиностроение Северной верфи" и "Норд-Вест Северной верфи" и запретил вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ. Арест на акции наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры.

Среди исковых требований также - признание недействительными генеральных договоров 1994-1995 годов, истребование в пользу Росимущества (помимо акций "Норд-Вест Северной верфи") 11 799 акций АО "Нива-СВ", 4375 акций АО "Инструмент-СВ", 43 054 акций АО "Машиностроение Северной верфи" и 34 076 акций АО "Эфес Северной верфи" (100% акций).

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что это "предотвратит причинение крупного ущерба публично-правовому образованию и будет направлено на сохранение существующего состояния отношений между сторонами".

В пресс-службе "Северной верфи" "Интерфаксу" тогда сообщили, что из указанных пяти компанией четыре сейчас не имеют отношения к верфи, а одна - является ее дочерней структурой. Название дочерней компании в пресс-службе не уточнили.

Иски приняты к производству 25 и 26 октября, заседания по двум делам отложены на 6 декабря, по одному - на 8 декабря. Еще одно заседание состоится 13 декабря.

В пояснении к финансовой отчетности АО "Норд-Вест Северной верфи" за 2022 год отмечается, что компания на 80% принадлежала "Северной верфи", остальные 20% - у АО "Мебельная фабрика СВ". По данным из ЕГРЮЛ, "Мебельная фабрика СВ" находится в стадии ликвидации.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию".