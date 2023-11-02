Росстат уточнил динамику сельхозпроизводства в стране в 2021 и 2022 годах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал сборник "Продукция сельского хозяйства в 2022 году", в котором уточнил динамику роста сельхозпроизводства в России в 2021 и 2022 годах. Изменения в даныне были внесены в связи с получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

В 2021 году сельхозпроизводство снизилось на 0,3% (прежний показатель составлял 0,4%). В том числе производство продукции растениеводства сократилось на 1,2% (на 0,7%), животноводства - сохранилось на уровне предыдущего года (показатель не изменился).

По уточненным данным, в 2022 году сельхозпроизводство выросло на 11,3% (ранее 11,5%), в том числе в растениеводстве - на 17,6% (на 18,1%), в животноводстве - на 2,5% (без изменений). В сельхозорганизациях производство в прошлом году выросло на 14% (14,1%), в том числе в растениеводстве на 21,2% (18,9%), в животноводстве - на 5,4% (5,5%).

В прошлом году хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели продукции на 8,563 трлн рублей (в фактических ценах) против 7,673 трлн рублей в 2021 году.