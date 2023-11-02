Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Росстат уточнил динамику сельхозпроизводства в стране в 2021 и 2022 годах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал сборник "Продукция сельского хозяйства в 2022 году", в котором уточнил динамику роста сельхозпроизводства в России в 2021 и 2022 годах. Изменения в даныне были внесены в связи с получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

В 2021 году сельхозпроизводство снизилось на 0,3% (прежний показатель составлял 0,4%). В том числе производство продукции растениеводства сократилось на 1,2% (на 0,7%), животноводства - сохранилось на уровне предыдущего года (показатель не изменился).

По уточненным данным, в 2022 году сельхозпроизводство выросло на 11,3% (ранее 11,5%), в том числе в растениеводстве - на 17,6% (на 18,1%), в животноводстве - на 2,5% (без изменений). В сельхозорганизациях производство в прошлом году выросло на 14% (14,1%), в том числе в растениеводстве на 21,2% (18,9%), в животноводстве - на 5,4% (5,5%).

В прошлом году хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели продукции на 8,563 трлн рублей (в фактических ценах) против 7,673 трлн рублей в 2021 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "СПБ биржи" и АФК Система" упали на новостях о санкциях США

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Путин поручил выделить Камчатке и Мурманской области субсидии на покупку мазута

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Суд взыскал в пользу государства акции кондитерской "Конти-Рус"

РФ в 2024-26 гг. выделит около 30 млрд руб. на программу льготных автокредитов

Умершие знаменитости

Умер дирижер Юрий Темирканов

Вышел указ о создании "Национального центра исторической памяти при президенте РФ"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });