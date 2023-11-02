Военные РФ заявили о смене наблюдателей от МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на обстрелы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС осуществлена, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников украинскими силами.

"2 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у н.п. Каменское - с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, "неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими".

"При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы методом подрыва накладным зарядом на месте и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

"Наряду с этим в период проведения ротации экспертов МАГАТЭ 2 ноября 2023 года с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут с украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА со стороны националистических формирований была успешно подавлена", - отметили в Минобороны РФ.