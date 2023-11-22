ЗАЭС переводит пятый блок в холодный режим для анализа уровня бора

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре начал переводить пятый энергоблок из режима горячего останова в холодный, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Когда во втором контуре охлаждения происходит превышение бора и боросодержащих веществ, это требует анализа", - сказал он.

Решение о переводе блока в холодный режим Карчаа назвал консервативным, но необходимым, так как ядерная безопасность является приоритетом для России.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. На данный момент один энергоблок - четвертый - находится в режиме горячего останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").