Маркировку фермерской молочной продукции предложили отложить до сентября 2024 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство может перенести срок обязательного подключения к системе маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов на 1 сентября 2024 года.

Минпромторг сообщил, что подготовил соответствующий проект постановления подготовлен правительства и выложил его на портале regulation.gov.ru.

Сейчас предполагается, что фермерские хозяйства должны подключиться к системе маркировки с 1 декабря 2023 года.

Пока из около 800 фермерских хозяйств, работающих в России (по данным ФГИС ВетИС и Минсельхоза), более 80% уже зарегистрировались в системе маркировки, и "значительная часть из них уже оснастилась и готова к выполнению обязательных требований", отметил Минпромторг.

"Вместе с тем, учитывая особую социальную значимость молочной продукции и необходимость поддержки малых форм сельскохозяйственных производителей, правительством Российской Федерации дано поручение о решении вопроса по отсрочке запуска маркировки молочной продукции в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов", - отмечается в пресс-релизе.

В случае переноса запуска обязательной маркировки те крестьянские (фермерские) хозяйства, которые уже готовы работать в системе маркировки, смогут до 1 сентября 2024 года в добровольном порядке обращаться для получения кодов к ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки в России).

Обязательная цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря того же года - для продукции с коротким (менее 40 дней) сроком хранения.