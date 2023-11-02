Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Маркировку фермерской молочной продукции предложили отложить до сентября 2024 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство может перенести срок обязательного подключения к системе маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов на 1 сентября 2024 года.

Минпромторг сообщил, что подготовил соответствующий проект постановления подготовлен правительства и выложил его на портале regulation.gov.ru.

Сейчас предполагается, что фермерские хозяйства должны подключиться к системе маркировки с 1 декабря 2023 года.

Пока из около 800 фермерских хозяйств, работающих в России (по данным ФГИС ВетИС и Минсельхоза), более 80% уже зарегистрировались в системе маркировки, и "значительная часть из них уже оснастилась и готова к выполнению обязательных требований", отметил Минпромторг.

"Вместе с тем, учитывая особую социальную значимость молочной продукции и необходимость поддержки малых форм сельскохозяйственных производителей, правительством Российской Федерации дано поручение о решении вопроса по отсрочке запуска маркировки молочной продукции в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов", - отмечается в пресс-релизе.

В случае переноса запуска обязательной маркировки те крестьянские (фермерские) хозяйства, которые уже готовы работать в системе маркировки, смогут до 1 сентября 2024 года в добровольном порядке обращаться для получения кодов к ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки в России).

Обязательная цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря того же года - для продукции с коротким (менее 40 дней) сроком хранения.

Минпромторг Минсельхоз ФГИС ВетИС Оператор-ЦРПТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источники сообщили о предложении Минфина увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома"

"МосБиржа" проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за падения цены

Что произошло за день: четверг, 2 ноября

"СПБ биржа" не будет проводить 3 ноября торги в основных режимах

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

Доллар подорожал на 61 копейку, евро - на 1,52 рубля на новых санкциях США

Акции "СПБ биржи" и АФК Система" упали на новостях о санкциях США

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });