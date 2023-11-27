Сенаторы инициируют принятие закона о фермерской продукции весной 2024 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации и депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о фермерской сельхозпродукции, разработчики проекта рассчитывают на принятие закона весной 2024 года, сообщил журналистам глава комитета Александр Двойных.

По его словам, 2024 год для комитета станет "годом поддержки малого агробизнеса", хотя внимание к проблемам крупных российских агрохолдингов со стороны комитета также ослабевать не будет, поскольку именно они "создают каркас продовольственной безопасности страны".

Одна из задач законопроекта о фермерской сельхозпродукции - "дать определение того, что вообще следует считать фермерской сельхозпродукцией", подчеркнул Двойных.

"Законопроект расширяет возможности сбыта фермерской продукции, дает новые конкурентные преимущества нашим аграриям. Идея законопроекта простая и крайне перспективная. Сегодня в обществе есть огромный запрос населения на фермерскую продукцию. При этом мы видим, как это понятие эксплуатируют все производители. Даже те, кто производит продукцию индустриальным способом. В рамках закона совместно с коллегами из Госдумы мы фактически фиксируем понятие фермерской продукции. Это будет некий защищенный знак, который избавит фермеров от недобросовестной конкуренции, одновременно позволит нам поддерживать малые формы хозяйствования", - сказал Двойных журналистам.

По его определению, "фермерской продукцией является продукция, произведенная малыми формами хозяйствования, которые с точки зрения бизнеса соответствуют малому бизнесу". По мнению сенатора, "не стоит сильно усложнять эту конструкцию. При этом важно будет обсудить возможность региональных форм поддержки таких агрохозяйств. В каждом регионе специфика своя".

В случае принятия закона о фермерской продукции комитету затем "предстоит заняться также продвижением интересов фермеров и малых форм хозяйствования с точки зрения агрострахования". Совещания в регионах по вопросам агрострахования с господдержкой по инициативе аграрного комитета Совета Федерации с участием аграриев, представителей региональных Минсельхозов продолжатся в следующем году, добавил он.

Сенатор отметил, что в настоящее время "порядка 50% валового внутреннего продукта производится именно малыми формами хозяйств, у них большой потенциал, поэтому 2024 год комитет определил как год поддержки этого сектора".

Он напомнил, что недавно был принят федеральный бюджет на 2024 год.

"Должен сказать, что ни по одной строке для аграриев не было секвестра, - пояснил он. - Объем финансирования на агрострахование с господдержкой на 2024 год в настоящее время уточняется Минсельхозом РФ, полагаю, что по этой линии господдержки аграриев сокращения бюджетного финансирования на следующий год также не будет".

С 2022 года в РФ действует новая программа агрострахования с господдержкой для растениеводов на случай ЧС климатического характера, такие изменения в закон об агростраховании с господдержкой активно поддержал профильный комитет Совета Федерации.

Отвечая на вопросы журналистов, Двойных сказал, что удовлетворен первыми итогами реализации закона.

Как сообщалось, для небольших агрохозяйств Дальнего Востока уже в 2023 году были приняты поправки, закрепляющие бюджетное субсидирование премий по договорам страхования урожая по ЧС-программе для небольших агрохозяйств на уровне 80% на постоянной основе (для других регионов уровень госсубсидирования по той же программе, стартовавший с 80% от объема премий, год от года снижается по 10% - до 50%, согласно действующему закону - ИФ).

Двойных признал, что аналогичные просьбы о повышенном уровне субсидирования для агрохозяйств малых форм по программе ЧС поступают от других регионов, однако есть "определенные ограничения возможностей бюджета. Кроме того, если посмотреть на статистику ДФО, она показывает, что там аграриям требуется отдельная поддержка".

Двойных добавил, что крупные агрохолдинги и агропредприятия страны давно ввели свои программы агрострахования, такие же возможности сельхозпредприятиями малых форм использованы не полностью.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, выступая на итоговом совещании в Совете Федерации 24 ноября, сообщил, что программа ЧС существенно расширила охват страхованием российских аграриев. "Застрахованные площади по программе ЧС с начала 2023 года увеличились в 2,6 раза - до 3,8 млн га. По другой - мультирисковой программе страхования урожая с господдержкой - прирост застрахованных площадей составил 62%, показатель достиг 7,1 млн га", - сказал он.

Доля договоров страхования с господдержкой малых форм сельхозпроизводителей в общем числе заключенных договоров в настоящее время (для предприятий с площадью посевов до 1 тыс. га) составляет 48%.

В 2020-2023 годах в России режим ЧС вводился 18 раз, в том числе в крупных аграрных регионах, таких, как Ставропольский край, Татарстан, Башкортостан, Алтайский и Приморский края. Выплаты по программе ЧС-страхования с начала этого года осуществлены в восьми регионах - в Калининградской, Омской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской областях, в Ставропольском крае и Приморском крае. На дату 24 ноября 2023 общие выплаты российских агростраховщиков по программе ЧС превысили 200 млн рублей.