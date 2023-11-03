Решение об участии России в саммите АТЭС в США пока не принято

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пока нет окончательного решения относительно участия РФ в саммите стран АТЭС в ноябре, следует из заявления вице-премьера РФ Алексея Оверчука журналистам на XVI Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Ждем решения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ участвовать в саммите и повлияли ли на это каким-то образом объявленные накануне новые санкции со стороны Минфина США в отношении отдельных российских компаний, банков и физических лиц.

Очередной саммит стран АТЭС запланирован на 11-17 ноября 2023 года в Сан-Франциско. Предыдущий саммит организации проходил в Таиланде, российскую делегацию на нем возглавлял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.