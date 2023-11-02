США включили замглавы Минпромторга Евтухова и Беспрозванных в санкционный список

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список заместителей министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, говорится в материалах американского ведомства.

Евтухов является статс-секретарем Минпромторга РФ, курирует отрасли судостроения, металлургии, стройматериалов, розничной торговли.

Беспрозванных занимается вопросами промполитики в регионах (включая Крым и Севастополь), развития промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, промышленные кластеры), курирует добычу и производство драгоценных металлов, драгоценных камней, а также добычу и применение редкоземельных металлов.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров - находится под санкциями США с января этого года.