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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

США включили замглавы Минпромторга Евтухова и Беспрозванных в санкционный список

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список заместителей министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, говорится в материалах американского ведомства.

Евтухов является статс-секретарем Минпромторга РФ, курирует отрасли судостроения, металлургии, стройматериалов, розничной торговли.

Беспрозванных занимается вопросами промполитики в регионах (включая Крым и Севастополь), развития промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, промышленные кластеры), курирует добычу и производство драгоценных металлов, драгоценных камней, а также добычу и применение редкоземельных металлов.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров - находится под санкциями США с января этого года.

Денис Мантуров США Минпромторг РФ
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