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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Буксир в Приамурье снял с мели теплоход в районе границы с КНР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский теплоход, совершая рейс по реке Амур, наскочил на мель близ российско-китайской границы, ему пришел на помощь буксир, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.

"По предварительным данным, 3 ноября судно "Амур-2009", осуществлявшее перевозку пассажиров по маршруту Благовещенск - Хэйхе, село на мель. Пострадавших нет. В настоящее время пассажирское судно с помощью буксира возвращено на судовой ход", - говорится в сообщении.

Благовещенская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

В свою очередь Минэкономразвития региона сообщает, что международное пассажирское сообщение на направлении Благовещенск-Хэйхэ в пятницу приостановлено. "Формирование льда не позволяет осуществлять перевозки людей на кораблях. Соответствующее решение принято для обеспечения безопасности пассажиров", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось, с 4 ноября в период межсезонья на пассажирском направлении между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать суда на воздушной подушке.

Амур
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