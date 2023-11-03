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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Лавров сказал, что РФ поддержит общее решение арабских стран по проблеме Газы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия поддержит консолидированное решение арабских стран относительно урегулирования проблемы сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы говорили о тех инициативах, которые были выдвинуты и которые будут реализованы в ближайшие дни, включая проведение саммита Лиги арабских государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме Газы", - сказал Лавров в пятницу по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом ас-Сабахом.

По словам главы МИД РФ, российская сторона "всегда полагается на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта".

"И в данном случае для нас будет принципиально важно узнать единое мнение - я уверен, это будет единым мнением арабского мира. И мы будем делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона. Мы полностью доверяем им в том, что касается обеспечения мира и стабильности и будем поддерживать арабское решение по этому сложнейшему вопросу", - заявил Лавров.

Хроника 07 октября – 03 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МИД РФ Сергей Лавров Лига арабских государств сектор Газа
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