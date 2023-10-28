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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

В МИД РФ заявили о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В МИД России расценили начало Израилем наземной военной операции в секторе Газа как новый этап эскалации палестино-израильского противостояния.

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"Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в субботу.

На Смоленской площади призвали остановить боевые действия и перевести ситуацию в политико-дипломатическую плоскость.

"Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день - остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло", - сказано в сообщении.

"Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств". На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", - отмечается в сообщении МИД РФ.

В нем также сказано, что "Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав, в том числе, посреднические функции". "Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений", - подчеркивает МИД.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МИД РФ Израиль
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